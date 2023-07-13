48 محضرًا تموينيًا ومخالفات فى مدن ومراكز الدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام عدد من الحملات الرقابية التموينية الموسعة التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر وجمصة وشربين وميت سلسيل والجمالية والمنصورة ونبروه تمى الأمديد والمطرية، وأن المحاضر التي تم تحريرها في مجال المخابز بإجمالي 48 محضرًا وهي عبارة عن محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (4 شكائر)، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر مبيعات وهمية، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضر تصرف دقيق بكمية قدرها (27 شيكارة)، و4 محاضر انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و16 محضر نقص وزن، و17 محضر عدم مطابقة للمواصفات، وفي مجال الأسواق 43 محضرًا عبارة عن 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، و2 محضر تبديد حرز بكمية قدرها (60 لتر بنزين 80، ومحضر سلع بدون فواتير، ومحضر غش تجارى، ومحضر سلع بدون بيانات وتم التحفظ على 500 علبة سجائر، و2.8 طن كمون مطحون، و100 كرتونة آيس كريم، و15 كيس عيش كريب و1200 عبوة جيلي متنوعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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