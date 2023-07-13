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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة لـ"الدستور": رفع الإيقاف عن ديانج.. واللاعب جاهز للقمة

أليو ديانج
أليو ديانج

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، النقاب حول موقف مشاركة المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام الزمالك في القمة الـ126 من عمر مسابقة الدوري بعد قرار الاتحاد الدولي الفيفا بإيقافه بسبب مستحقات وكيل أعماله الجزائري.

وأكد العطار لـ"الدستور" أن اتحاد الكرة تلقى خطابًا رسميًا صباح اليوم الخميس من المحكمة الرياضية (الكاس) يفيد برفع عقوبة الإيقاف عن أليو ديانج بعد إرسال وكيله خطابًا يفيد بحصوله على مستحقاته المالية والتي تبلغ 250 ألف دولار.

وأضاف أن اللاعب من حقه المشاركة في المباراة وتم إخطار لجنة المسابقات باتحاد الكرة والفريقين بصحة مشاركة اللاعب قبل انطلاق القمة الـ126.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد ضم أليو ديانج للمعسكر المغلق للفريق الذي انتظم به عقب انتهاء التدريبات المسائية أمس استعدادًا لمباراة القمة الـ126 أمام الزمالك اليوم الخميس.

الاهلى الزمالك أليوديانج الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وليد العطار

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