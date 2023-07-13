تفاصيل اجتماع وكيل "تعليم مطروح" مع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للإعدادية

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقه بعد غد السبت. وأقيم الاجتماع في قاعة الاجتماعات في ديوان إدارة مطروح التعليمية، بالإضافة إلى حضور مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الإدارات الخارجية عبر شبكة الفيديو كونفرانس. حضر الاجتماع أيضًا إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية والدكتور هشام جميعي رئيس لجنة الإدارة.

شدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المتعلقة بالامتحانات، وكذلك عدم تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث يعد المسؤول الكامل عن حسن سير العمل في اللجنة.

ووجه شحاتة رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار اللجان المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان.

وشدد وكيل تعليم مطروح على رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وتحقيق الانضباط الكامل، بدءًا من البوابة الخارجية للجنة، مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا، والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها، لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور، لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأكد وكيل تعليم مطروح على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل، وتقدير المسؤولية، وتهيئة المناخ التربوي المناسب للطلاب، موجهًا رؤساء اللجان بضرورة منع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أي أجهزة إلكترونية نهائيًا داخل اللجان، وحتى نهاية أعمال الامتحانات يوميًا، لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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