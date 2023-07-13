انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات من أداء مادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، في آخر يوم بماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.



ويؤدي حاليًا طلاب الشعبة الأدبية والعلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، على أن يختتموا الامتحانات في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.