مصرع 5 وإصابة 7 إثر حادثي تصادم على طريق "مطروح- الإسكندرية" الساحلي

لقي 5 مواطنين مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادثي تصادم على طريق "مطروح- الإسكندرية" الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، ومستشفى الحمام المركزي، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

كان وكيل وزارة الصحة بمطروح، قد تلقى إخطارًا من مستشفى رأس الحكمة المركزي، باستقبال 5 جثث ومصابين اثنين، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بالكيلو 85 في اتجاه مرسى مطروح، مشيرا إلى التحفظ على الجثامين بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي 5 مصابين في حادث تصادم "ميكروباص" برصيف على طريق الإسكندرية مطروح، وتحررت المحاضر اللازمة عن كل واقعة على حدة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.