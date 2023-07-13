مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور الامتحانات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

قال مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جارٍ تتبع صور الامتحانات المنتشرة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأكد المصدر، أنه جارٍ التأكد من صحة الصورة المتداولة وأنها نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب الشعب الثلاث حاليًا داخل اللجان.

وشدد المصدر، على أنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة سيتم الوصول إلى المتسبب في تصويرها وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليه.

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر التليجرام، صور امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية، والفلسفة والمنطق والأحياء، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب الشعب الثلاث، حاليًا داخل اللجان.

وبدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة.

كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات الخميس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.