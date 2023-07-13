محافظ سوهاج يجرى حركة تنقلات محدودة بالمحليات

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا يتضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين القيادات المحلية بالمحافظة، وذلك لمصلحة العمل.

وتضمن القرار ندب "هلال زكي السيد"، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بدرجة مدير عام للعمل، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتكليف "على لطفي حامد"، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

كما تضمن القرار تكليف "علي محمد بهنس"، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي الكوثر.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 68 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 2016 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 129 فدانًا و5 قراريط.

وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.