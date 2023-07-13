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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها إتلاف الشعر.. علامات غريبة تُشير إلى أنك تُعاني من القلق

القلق
القلق

القلق يمكن أن يجعلك تفعل أشياء غير عادية وغير متوقعة في بعض الأحيان، وتدرك الأشياء بشكل مختلف، في بعض الأحيان قد تفاجئك أفعالك أو حتى تجعلك تشعر بالذنب.

كلما حاولت إخفاءه أو التحكم فيه هناك احتمالات أنه قد يظهر في لحظات عندما تكون غير مستعد، قد يكون للقلق أعراض مختلفة لأشخاص مختلفين، حيث يمكن أن تختلف تجارب الحياة والعقل والموقف لدى كل شخص.
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لديهم تفاعل عاطفي مرتفع أو أولئك الأكثر انطوائية هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق.

ماهو القلق
إنها استجابة جسمك للتوتر الشعور بالخوف أو عدم الارتياح الذي يمكن أن يتسبب في تسارع ضربات القلب والتعرق والأرق، قد يشعر المرء بالقلق من وقت لآخر كما هو الحال قبل الفحص، أو في العمل خلال يوم شديد الضغط، أو قبل حدث مهم في الحياة، هذا القلق يزول في الوقت المناسب، ومع ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق فإن هذا الشعور، بعدم اليقين والخوف وعدم الارتياح قد لا يزول أبدًا أو يزداد سوءًا مع مرور الوقت إذا لم يتم تناول العلاج.

العلامات الشائعة للقلق
الشعور بالتوتر الشعور الوشيك بالهلاك أو الخطر زيادة معدل ضربات القلب التعرق، صعوبة التركيز، الارتعاش.

علامات غريبة للقلق
القلق ليس فقط في رأسك على عكس ما قيل لك، يستجيب جسمك للتهديدات بنفس الطريقة التي يستجيب بها عقلك من خلال التسبب في رد فعل الجهاز العصبي.

بالنسبة لكثير من الناس قد يبدو هذا وكأنه رد فعل مبالغ فيه على التحفيز الحسي والشعور بالانفصال عن بيئتك والتجشؤ، ووخز اليدين، والرغبة في الاختيار.

زيادة الحساسية ورد الفعل تجاه الأصوات والأضواء والروائح أو اللمس.

الشعور بالانفصال عن محيطك.

التجشؤ المفرط بسبب ابتلاع هواء أكثر من ارتداد الحمض الطبيعي.

رغبة قوية في نتف شعرك أو فرك جلدك.

خدر أو وخز في اليدين والقدمين.

ماذا تفعل عندما يأخذ القلق منعطفًا غريبًا
عندما تلاحظ تفاعلًا فسيولوجيًا غريبًا دون ملاحظة، ابدأ في إدراك الأحاسيس غير المريحة في جسدك،  الوعي هو الخطوة الأولى.

القلق علامات القلق نتف الشعر الحساسية التجشؤ

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