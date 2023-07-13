أخبار فاتتك| القبض على المتهم بقتل طفلة.. ونزوح 3 ملايين شخص من السودان

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

القبض على المتهم بقتل طفلة دهسا بقرية فاو بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من القبض على المتهم بقتل طفلة دهساً بمركز دشنا.

ولقيت طفلة مصرعها، بعدما دهستها سيارة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4447503

"الهجرة الدولية": نزوح 3 ملايين شخص جراء اشتباكات السودان

قالت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، إن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة الدولية في تقرير اطلعت عليه الأناضول، بأن "أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4447499

قبل ساعات من القمة.. تفوق "أهلاوى" على الزمالك فى يوليو

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وباتت مباراة القمة بمثابة لقاء "تحصيل حاصل" بعدما حسم الأهلي لقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4447490

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-7-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على كافة أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر، شديد الحرارة طوال ساعات النهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 13-7-2023.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية في موجة شديدة الحرارة ... لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023 الخميس

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر، وسجلت أسعار الدولار استقرارًا منذ عدة أشهر، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023… لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023 فى مصر

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 10 جنيهات ليسجل 2190 جنيه للبيع، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب الأخرى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023 في مصر… لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4447411

موعد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023 وآخر موعد للتقديم

موعد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 وآخر موعد للتقديم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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