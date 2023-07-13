الهجرة الدولية: نزوح 3 ملايين شخص جراء اشتباكات السودان

قالت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، إن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة الدولية في تقرير اطلعت عليه الأناضول، أن "أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة".

وأضاف التقرير: "بلغ التقدير الإجمالي الحالي للأفراد النازحين داخليا في جميع أنحاء السودان 2 مليون و414 الف و652 شخصا".

وأردف: "كما تسبب الصراع في السودان في تحركات عبر الحدود لحوالي 737 ألف و801 شخصا إلى البلدان المجاورة".