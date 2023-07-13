القبض على المتهم بقتل طفلة دهسا بقرية فاو بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من القبض على المتهم بقتل طفلة دهساً بمركز دشنا.

ولقيت طفلة مصرعها، بعدما دهستها سيارة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتبين مصرع حنين.أ، 9 أعوام، أمام كوبري نجع الشيخ.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.