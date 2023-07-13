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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: الناتو وروسيا على شفا الحرب

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أن بلاده وحلف "الناتو" باتا "على شفا الحرب"، قائلا إن مجلس أوكرانيا - الناتو الذي تم إنشاؤه "سينتهي وجوده بسبب زوال أحد الطرفين".

جاء ذلك في معرض تعليقه الأربعاء على نتائج اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكتب مدفيديف عبر حسابه على تويتر: "لقد تم إنشاء مجلس الناتو - أوكرانيا الحلف وبلدنا على شفا الحرب أو في خضمها".

وأضاف: "المجلس (الناتو - أوكرانيا) سينتهي وجوده لأن أحد الطرفين سيزول".

وأمس حذر مدفيديف من أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب"، مشددا على أن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بذخائر عنقودية، وفق قناة روسيا اليوم.

وكتب مدفيديف عبر "تلغرام" أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة "الناتو" اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة.

ولفت إلى أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف "الناتو".

وفي وقت سابق اليوم، وافق زعماء حلف "الناتو" في قمة فيلنيوس على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاثة عناصر.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع "الناتو" وإنشاء مجلس "الناتو – أوكرانيا" وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة. 

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