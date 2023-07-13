أسامة الأزهرى: على الحاج المواظبة على هذه الأفعال بعد عودته من الحج

قال الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، إن الحاج له دعوة لا ترد عند عودته من أداء مناسك الحج، مطالبًا زائريه بأن يطلبوا منه الدعاء لهم بالمغفرة.

ووجه، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، نصيحة للحجاج، طالبهم فيها بأن يجعلوه نقطة فارقة في حياتهم وأن يتغيروا للأفضل، مؤكدًا أن الله سخر كل الوجود لخدمة الإنسان وعليه أن يحترم كل الأجناس المسخرة له وأن يحترم الإنسان.

على الحجاج كثرة الذكر

وطالب الحجاج بكثرة الذكر لأن آيات الحج عندما بدأت تسير للختام ذكرنا الله بالذكر بإلحاح مثل قوله تعالى: "فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ"، مؤكدًا أن العلماء قالوا إن العبادات منها عبادة مقيدة بالمكان والزمان وهي الحج فعندما كثرت القيود أصبحت مرة في العمر والعمرة قيدت في المكان فقط وتوجد عبادات لم تقيد لا بالمكان ولا الزمان.

وتابع، أنه يجب على الحجاج استمرار التوبة واستقامة الحال مع الله.