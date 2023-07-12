قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.. قائمة الممنوعات وموعد فتح البوابات

كشف العميد محمود القاضي، مسئول الشركة الإفريقية لتأمين مباراة القمة، آخر الاستعدادات لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأمين مباراة القمة، مشيرًا إلى إلى أن المباراة ستقام غدا في الثامنة والنصف مساء.

وأضاف أنه سُمح لـ6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق بالحضور، مؤكدًا أنه سيتم فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير الساعة الرابعة عصرًا وغلقها مع بدء المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.

الممنوعات بمباراة القمة

وناشد “القاضي” الجماهير بالتحلي بالروح الرياضية وعدم التعصب لأي فريق حتى تخرج المباراة بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية، مؤكدًا أن قائمة الممنوعات، تضم منع اللافتات التي تحمل عبارات مسيئة إضافة إلى “باور بانك ومزيل العرق وزجاجات الروائح” كونها مواد تساعد على الاشتعال.