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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بترويج مخدر الآيس بمدينة الشروق للجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة الشروق.

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على مسجل خطر، قبل ترويج كمية من مخدر الآيس بمنطقة الشروق على المتعاطين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشروق في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة مسجل خطر التحقيق الشروق وبدر القاهرة الإجراءات القانونية

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