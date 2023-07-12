«لؤلؤة المتوسط».. خبراء عن مهرجان العلمين: مصر تستعيد ريادة المنطقة فى السياحة والفنون والرياضة

تتجه أنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، بعد الإعلان عن تنظيم مهرجان ترفيهى عالمى خلال أيام، ينطلق غدا، ويمتد إلى ٢٦ أغسطس المقبل، ويضم ١٢ نشاطًا ما بين رياضى وترفيهى. وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق مهرجان العلمين الجديدة الذى يشارك فيه نجوم مصر والوطن العربى فى الفن والرياضة.

وتواصلت «الدستور» مع أساتذة ومتخصصين فى السياحة والاقتصاد لرصد المهرجان والفوائد المرجوة منه، وتأثيره على جذب استثمارات جديدة تسهم فى تنشيط قطاع السياحة.

حسام نجم: يضع العلمين على خارطة المقاصد السياحية العالمية

قال حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، إن المهرجانات الفنية والرياضية لون معروف من ألوان السياحة الترفيهية، وكان لمصر السبق فيها على مدار العقود الماضية، وتراجعت بعض الشىء فى أوقات الأزمات، واليوم تعاود الدولة إحياءه من جديد من خلال مهرجان العلمين الجديدة، فى نسخته الأولى، هذا المهرجان الذى ينتظره نجاح باهر ويضع العلمين على خارطة المقاصد السياحية العالمية.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن مهرجان العلمين الجديدة لا يستهدف السياحة المحلية فقط وإنما له نظرة عالمية، تهدف فى النهاية لاستهداف وتنشيط السياحة بمنطقة الساحل الشمالى بالكامل، طوال العام، وليس خلال الثلاثة أشهر الصيفية فقط.

وأوضح وكيل نقابة المرشدين أن هناك ضرورة كبيرة للاهتمام بما يعرف باسم سياحة المهرجانات، لما لها من تأثير كبير على حجم السياحة بشكل عام والدخل القومى.

وتابع: «يمكن الحصول على أعلى مردود إيجابى إذا كثفنا الدعاية الخارجية للمهرجان وتعاقدنا مع شركات متخصصة لدعم المهرجان بفقرات لفنانين أجانب، فاليوم مصر على قدم المساواة مع الدول السياحية الكبرى المتخصصة فى الترفيه والسياحة الشاطئية مثل اليونان وإيطاليا».

محمود داود: يجذب استثمارات جديدة وينعش قطاع السياحة

شدد محمود داود، خبير التنمية العمرانية، على أن مدينة العلمين الجديدة هى واحدة من أهم المدن السياحية والساحلية المستدامة، كما أنها تنافس كبرى المدن السياحية فى العالم، ولا شك أن مهرجان العلمين سيكون أبرز وأهم حدث سياحى فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال عام ٢٠٢٣.

وأضاف أن الدولة المصرية سعت إلى إنشاء مدن عمرانية وساحلية مستدامة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وكذا مدينة العلمين الجديدة وغيرهما من المدن التى جرى تنفيذها فى وقت قياسى عن طريق ضخ استثمارات ضخمة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز مكانة مصر فى الشرق الأوسط.

وأكد خبير التنمية العمرانية أن مهرجان العلمين سيضيف إلى قطاع السياحة والاقتصاد المصرى الكثير من خلال جذب الاستثمارات الجديدة التى تنعش قطاع السياحة.

زين الشيخ: المستقبل للترفيه.. والآثار القديمة تُدر دخلًا لا يتجاوز الـ10%

أشار زين الشيخ، الخبير السياحى، إلى أن مصر دائمًا تسعى إلى توفير سبل مختلفة جاذبة للسياحة، وقديمًا كان هناك ما يعرف باسم الأجندة السياحية تضم كل ما يخص النشاط السياحى فى مصر بمختلف صوره.

وأضاف: «سياحة المهرجانات والماراثونات كانت أحد ألوان هذه السياحة، وحاليًا أصبحت وسائل التعريف بالمهرجانات متعددة ومن شأنها أن تجذب عددًا كبيرًا من السياح من خارج مصر وداخلها».

وتابع: «السياحة لم تعد مقتصرة على زيارة الأماكن الأثرية فقط، ويبدو ذلك واضحًا إذا ما نظرنا إلى أرقام السياحة الأثرية التى تدر دخلًا لا يتجاوز الـ١٠٪ من إجمالى ما تدره السياحة بمختلف أنواعها».

واستطرد: «سياحة الترفيه هى المستقبل ومقصد رئيسى للغالبية العظمى من السياح فى الداخل والخارج، خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد تجاوز فترة جائحة كورونا، التى عانى الجميع خلالها من تجربة البقاء فى المنازل، لذلك يمكن القول إن النجاح حليف القائمين على هذا المهرجان طالما أنهم اهتموا بهذا الجانب، ومنطقة العلمين بالتحديد هى منطقة فائقة الروعة، ذات مناخ جيد، ومن ثم إذا ما اهتم القائمون على المهرجان بالتنظيم يمكن الحصول على نتائج ممتازة».

كريم العمدة: سياحة المهرجانات آلية مبتكرة لتوفير العملة الصعبة

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، أن سياحة المهرجانات آلية مبتكرة وأحد أنواع السياحة التى تستهدف الدولة تنميتها خلال الفترة المقبلة، وبالفعل بدأت الدولة أولى خطواتها فى هذا الطريق بإطلاق مهرجان مدينة العلمين الجديدة لجذب السياح.

وأضاف: «أتوقع أن تكون العلمين الجديدة عاصمة صيفية جديدة يتردد عليها الجميع من داخل وخارج مصر؛ نظرًا لكونها مدينة سياحية من الطراز الأول وتضاهى المدن السياحية العالمية»، موضحًا أن الخطى التى تتخذها الدولة فى سبيل تنشيط السياحة على مستوى كل القطاعات احترافية وتستحق الثناء.

وأوضح أن الدولة تسعى لتنمية سياحة المهرجانات بجانب أنواع السياحة التقليدية الأخرى، مثل: السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية وغيرها من الأنواع التى تتميز بها مصر.

وأشار «العمدة» إلى أن مصر فى حاجة مُلحة إلى العملات الصعبة، وأن السياحة مصدر رئيس للعملة الصعبة، وهذا ما ستوفره مدينة العلمين الجديدة فى الفترة المقبلة.