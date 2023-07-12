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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان فى القاهرة (صور)

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

بدأت الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان، منذ قليل، على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة. 

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صورًا من انعقاد الجلسة. 

وتستضيف مصر، غدًا الخميس، قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر هناك بطرق سلمية والتداعيات السلبية له. 

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن، الأحد الماضي، عن أن مصر تستضيف قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

الجلسة التحضيرية قمة دول جوار السودان القاهرة السودان مصر الخارجية

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