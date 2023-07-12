قبل ديربي الكبار.. إمام عاشور يتصدر ترند "تويتر"

تصدَّر اسم إمام عاشور، نجم الزمالك وميتلاند الدانماركي السابق موقع التغريدات وتبادل الصور والفيديوهات "تويتر" خلال الساعات الأخيرة بعد انضمامه للنادي الأهلي في صفقة شغلت الشارع الرياضي مؤخرًا.

وجاء وسم إمام عاشور ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً وبحثًا على «تويتر» وانتشرت التعليقات من المغردين حول ملف التعاقد مع نجم ميتلاند الدانماركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم نجم الزمالك وميتلاند الدانماركي السابق بالانتقال إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، وضمه بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الانتهاء من الرتوش الأخيرة من أجل إعلان إمام عاشور في الأهلي رسمياً، ليكون أولى صفقات الأحمر في الميركاتو الصيفي قادماً من نادي ميتلاند الدنماركي.

من جهة أخرى، تترقب جماهير القطبين كشف تفاصيل صفقة إمام عاشور ودليل انضمامه للمارد الأحمر ضمن الانتقالات الصيفية، خاصة وأن الأهلي لم يصدر بيانًا رسميًا بانضمام اللاعب، فيما أكدت عدة مصادر بتوقيع عاشور رسميًا للأهلي وهو ما سيتم كشفه عقب ديربي الكبار 126.

مباراة الأهلي والزمالك في القمة

من جهة أخرى، ينتظر الأهلي مواجهة نارية أمام الزمالك، مساء غدٍ في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الزمالك في مواصلة صحوته بتحقيق انتصار معنوي هام في البطولة الخاصة أمام غريمه التقليدي ليواصل الفريق نتائجه الجيدة في المباريات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة 31 ببطولة الدوري الممتاز، غدًا في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.