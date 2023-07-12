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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة المواطنين بأسلوب النشل فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم، حبس المتهمين بسرقة المواطنين بأسلوب النشل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بأسلوب النشل بمحيط منطقة مترو المرج. 

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تفيد بقيام عاطل بمحاولة سرقتها وتم اقتياد المتهم لقسم شرطة المرج وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن باقي زملائه وتم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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