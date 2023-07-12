ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخاطر نظامية.. البنوك الصينية تتعرض لضغوط مع تصاعد أزمة الديون

الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني

سلّطت صحيفة آسيا تايمز، الأربعاء، الضوء على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الصين خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن البنوك الصينية تتعرض لضغوط مستمرة مع تصاعد أزمة الديون المحلية. 

وأوضحت الصحيفة في تقرير صادر لها، أن خفض تصنيف خمسة بنوك مع التعرض العالي لـLGFV أدى إلى انخفاض الأسهم وأثار تساؤلات حول المخاطر النظامية، مشيرة الى أن البنوك الصينية تتعرض لضغوط من بكين للتضحية بهواميشها وتقديم قروض جديدة لمركبات تمويل الحكومة المحلية التي تعاني من ضيق السيولة النقدية (LGFVs).

وذكرت الصحيفة أن البنوك الحكومية عرضت في الأشهر الأخيرة قروض LGFV ذات فترة استحقاق 25 عامًا بدلاً من السنوات العشر العادية، ونقل التقرير عن مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها قولها إن بعض القروض جاءت مع إعفاءات من أي فوائد أو مدفوعات أساسية للسنوات الأربع الأولى، على الرغم من أن الفائدة ستُستحق للدفع لاحقًا.

انخفاض اسهم البنك الصناعي والتجاري 

منذ ظهور بداية، انخفضت أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) والبنك الزراعي الصيني بنسبة 15.1٪ و15.6٪ على التوالي وخسرت أسهم بنك الصين 12.7٪ بينما انخفض بنك التعمير الصيني 14٪ خلال نفس الفترة.

يرى العديد من الخبراء أن الحكومة المركزية تغرق مشاكل الديون المحلية على البنوك الكبرى من خلال جعلها تقرض أكثر للمطورين وتوسيع دفاتر قروضهم بشكل عام.

وقال بنك الشعب الصيني (PBoC) في 11 يوليو أن المؤسسات المالية المحلية قدمت 3.05 تريليون يوان (423 مليار دولار أمريكي) من القروض الجديدة في يونيو ، مقارنة مع 2.8 تريليون يوان قبل عام في نفس الشهر. هذا الرقم أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 2.3 تريليون يوان.

وقالت صحيفة شنجهاي سيكيوريتيز نيوز يوم 11 يوليو إنه من المتوقع أن تسرع الصين في تطبيق سياستها من أجل تعزيز التنمية "المستقرة والصحية" لسوق العقارات المحاصر.

قال وانج تشينج، كبير محللي الماكرو في Golden Credit Rating إن صانعي السياسة قد يتخذون مزيدًا من الإجراءات مثل تسهيل شراء العقارات وقواعد الرهن العقاري، إضافة إلى خفض معدلات الرهن العقاري لتحقيق "هبوط ناعم" لسوق العقارات.

الازمات الاقتصادية البنوك ضغوطات الصين بكين

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى