رسميًا.. الإسماعيلي يغرّم ثنائي الفريق 200 ألف جنيه

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي توقيع غرامة مالية كبيرة على ثنائي الفريق عصام صبحي ومحمد بيومي عقب الشجار الذي حدث بينهما في مباراة الداخلية الأخيرة.

وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف نظيف ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والداخلية حدوث اشتباك بين الثنائي عقب إهدار الداخلية فرصة قبل نهاية اللقاء.

وقرر أحمد العجوز مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها 200 الف جنيه بواقع 100 ألف جنيه على كل لاعب.

كان الإسماعيلي قد ضمن البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد الفوز على الداخلية.

واحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز السادس عشر قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.