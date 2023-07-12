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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبدأ من 5 جنيهات.. عروض على كتب "سور الأزبكية" ضمن معرض مكتبة الإسكندرية

جانب من معرض مكتبة
جانب من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

أعلن جناح سور الأزبكية عن عدد من الخصومات والعروض على كتبه المعروضة داخل معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بالتزامن مع افتتاحه اليوم الأربعاء.

وضم الجناح عدد كبير من أصحاب المكتبات بسور الأزبكية وشارع النبي دانيال بالإسكندرية، وتميز بالعديد من المطبوعات القديمة من المجلات والجرائد ونسخ من الكتب ومجموعات الادب الانجليزي وغيرها.

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وتراوحت أسعار الكتب في جناح سور الأزبكية بدءً من 5جنيهات وحتى 50 جنيهًا، كما تضمنت العروض فرصة لشراء 3 كتب بسعر 100 جنيه باختلاف الأنواع والطبعات.

وشهد الجناح توافد كبير من جمهور المعرض لما يتتضمن الجناح بمجموعات كبيرة من الكتب في جميع المجالات.

وافتتحت اليوم مكتبة الإسكندرية الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 26 يوليو. وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

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ويضم المعرض هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. 

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كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. 

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كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

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جناح سور الأزبكية معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أسعار مخفضة المطبوعات القديمة معرض الكتاب

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