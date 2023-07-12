"أكساد" تبحث الاستفادة من تجربة الدول العربية فى تنمية الموارد المائية

التقى الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والمستشار المهندس علاء الدين طاهر نجم في وزارة الموارد المائية العراقية والوفد العلمي والفني المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة على تجربة "أكساد" في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية في مختلف الدول العربية لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

أكد مدير عام "أكساد"، أن هذه الزيارة فرصة مهمة للاطلاع على إنجازات "أكساد" في مختلف مجالات عمله، ونتائج أبحاثه ودراساته العلمية والفنية، والبنى التحتية المتطورة من معامل معتمدة ومحطات بحثية، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لإنجاز مشاريع مشتركة تعزز متطلبات الأمن المائي بما يسهم في بلوغ الأمن الغذائي وتحقق التنمية المستدامة في جمهورية العراق والوطن العربي، مشددًا على أن "أكساد" تستهدف التعاون مع الوزارات العربية لخدمة الأمن المائي والغذائي.

وأوضح "العبيد" أن منظمة "أكساد" تولي اهتمامًا كبيرًا بإدارةِ الموارد المائية في الدول العربية وتنميتها، حيث رفعت شعار الأمن المائي رديف استراتيجي للأمن الغذائي منذ عام 1996، كما أسهمت في وضع الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030)، وخطتها التنفيذية التي كلفهُ بها المجلس الوزاري العربي للمياه.

وأشاد مدير "أكساد" بالتعاون المشترك بين الطرفين ضمن إطار الاتفاقية العلمية الموقعة بين الجانبين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة مياه الري ورفع كفاءة استخدامها وتطبيق التقانات الحديثة لحصاد مياه الأمطار، وإعداد النماذج الرياضية لأحواض المياه الجوفية وتحسين إدارتها.

وأوضح "العبيد"، إن ذلك يأتي في ظروف التكيف مع تحديات التغيرات المناخية السلبية في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة وازدياد الضغوط المتعلقة بالمياه الدولية المشتركة، والعمل على إدارة هذه الموارد بالطريقة المثلى، بالاستفادة من التجارب المشتركة لدى الطرفين.

وأشار مدير "أكساد"، إلي تنفيذ أكساد عدد من المشاريع المائية في الدول العربية يأتي في مقدمتها مشاريع حصاد المياه ومشاريع تحديد آثار تغير المُناخ على المياه والزراعة والتكيف معها وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، بالإضافة لإنجاز الكثير من الدراسات والدورات التدريبية حول النمذجة الرياضية للمياه الجوفية وخاصة الدراسة التنموية الشاملة لحوض الحماد بأكمله في (العراق، وسورية، والأردن، والسعودية).

ولفت "العبيد"، إلى أن منظمة أكساد"، نفذت في الفترة الماضية دراستين تناولت الأولى تأثير تغير المُناخ على المياه الجوفية في حوض الدبدبة بمحافظة النجف في العراق، وتناولت الثانية تأثير تغير المُناخ على محاصيل القمح والذرة والطماطم في حوض الفرات، مشيرًا إلى استعداد منظمة أكساد الدائم لوضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة برامج، ومشاريع الأمن المائي والغذائي واستعمالات المياه لوزارة الموارد المائية العراقية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي العربي.