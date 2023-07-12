ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان ترفض انتقادات إسرائيل بشأن سجل حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

رفضت إسلام آباد موقف ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي أعرب خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن مخاوفه بشأن وضع الحقوق في باكستان.

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان اليوم، أن باكستان في غنى عن مثل هذه النصائح من جانب إسرائيل التي لها تاريخ طويل في اضطهاد الفلسطينيين.

ذكرت أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخراً التقرير الدوري الشامل عن باكستان بالإجماع، وأن العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني أشادت بالتقدم الذي أحرزته باكستان في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

أضافت أن تصريحات ممثل إسرائيل تحمل دوافع سياسية، وتتعارض بشكل أساسي مع اللهجة الإيجابية للجلسة والتصريحات التي أدلت بها الغالبية العظمى من الدول.

كان ممثل إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان قد اتهم باكستان بالاختفاء القسري والتعذيب وقمع الاحتجاجات السلمية والعنف ضد الأقليات الدينية.

اسلام اباد إسرائيل الامم المتحدة مجلس حقوق الإنسان جنيف

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى