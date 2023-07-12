باكستان ترفض انتقادات إسرائيل بشأن سجل حقوق الإنسان

رفضت إسلام آباد موقف ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي أعرب خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن مخاوفه بشأن وضع الحقوق في باكستان.

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان اليوم، أن باكستان في غنى عن مثل هذه النصائح من جانب إسرائيل التي لها تاريخ طويل في اضطهاد الفلسطينيين.

ذكرت أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخراً التقرير الدوري الشامل عن باكستان بالإجماع، وأن العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني أشادت بالتقدم الذي أحرزته باكستان في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

أضافت أن تصريحات ممثل إسرائيل تحمل دوافع سياسية، وتتعارض بشكل أساسي مع اللهجة الإيجابية للجلسة والتصريحات التي أدلت بها الغالبية العظمى من الدول.

كان ممثل إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان قد اتهم باكستان بالاختفاء القسري والتعذيب وقمع الاحتجاجات السلمية والعنف ضد الأقليات الدينية.