غدًا.. عبدالمعطى حجازى يفتتح أولى فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

يفتتح البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة، أولى فعالياته بندوة عن مسيرة وعطاء الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، في الثانية عشرة من مساء غدٍ الخميس.

أولى ندوات معرض مكتبة الإسكندرية

تقام الندوة بحضور الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، بمشاركة د.نجوى محمود صابر، والدكتور مراد حسن عباس، والدكتورة زينب فرغلي، والدكتورة ندى يسري، وتقديم الدكتورة سحر حسين شريف.

وتعقد الندوة بمركز المؤتمرات بالمسرح الصغير، في مكتبة الإسكندرية، ضمن فاعليات معرض المكتبة الدولي للكتاب.

وانطلق المعرض اليوم بدورته الـ18 الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري.

ويفتتح المعرض أبوابه للزوار بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

كما طرحت مكتبة الإسكندرية هذا العام، مجموعة من أحدث الإصدارات، المتوفرة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة، وذلك في جناح البيع، ومن أبرزها كتاب "عسكريون وأطباء في مصر الصاوية" من تأليف الدكتور حسين عبدالبصير، وتصدير الدكتور مصطفى الفقي.

وكتاب "مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية"، والذي صدر حديثًا بواسطة مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة في مجلدين ويتضمن الأعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية الدكتور حسن عبدالوهاب، بجانب سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب".

الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي

وأحمد عبدالمعطي حجازي هو شاعر مصري، من أبرز المجددين في الشعر العربي، وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات منها الفرنسية والإيطالية، ومن أشهر أعماله: أوراس عام 1959 عن دار اليقظة العربية – دمشق، وهى قصيدة طويلة عن ثورة الجزائر.

وديوان لم يبق إلا الاعتراف 1965 ومرثية للعمر الجميل عام 1972، وكائنات مملكة الليل 1979 عن دار الآداب – بيروت، وأشجار الأسمنت 1989 عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة، طلل الوقت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2011.