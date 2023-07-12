تأكيدًا لـ"الدستور".. الجبلاية يعلن طاقم حكام قمة الأهلى والزمالك

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، في الثامنة والنصف من مساء غدٍ الخميس.

ونشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طاقم حكام مباراة القمة، والتي جاءت على النحو الآتي: محمود البنا حكمًا للساحة، محمود أبوالرجال حكمًا مساعدًا أول، وسامي هلهل حكمًا مساعدًا ثانٍ، ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، فيما يقود أحمد الغندور غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد حسام.

وسبق أن كشفت «الدستور» عن تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعيين الغندور حكمًا لتقنية الفيديو، طالع من هنا.

وحسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 للدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بالترتيب برصيد 59 نقطة.