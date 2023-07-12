البنا حكمًا لديربى الأهلى والزمالك والغندور فى الـVAR

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، غدًا الخميس في الثامنة والنصف مساءً.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن لجنة الحكام استقرت على تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك.

وأفاد المصدر بأن لجنة الحكام اختارت البنا بعد نجاحه في إدارة العديد من المباريات الكبيرة خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وحسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 للدوري، كما أكد المصدر أن أحمد الغندور سيتولى مسئولية إدارة غرفة تقنية الفيديو المساعدة "VAR".