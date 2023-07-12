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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

جانب من حملة إزالة
جانب من حملة إزالة التعديات

واصلت د. منال عوض، محافظ دمياط، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات.

أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، إضافة إلى إزالة 12 حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى والصرف بنطاق مركز و مدينة كفر البطيخ.

وأكدت د. منال عوض أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وذكرت أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وأيضًا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل أي عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.

أملاك الدولة دمياط محافظ دمياط منال عوض أحداث دمياط

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