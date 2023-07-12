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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سجل الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الدستور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تصدر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد ظهور النتيجة قائمة بحث طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبية والعملية خلال الأيام الجارية، تزامنا مع حلول موعد أخر أيام الامتحانات يوم الخميس 13 يوليو 2023، بمادة الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023، عبر موقعها الإلكتروني بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ فور اعتمادها رسميا.

كما سيتم إعلان النتيجة ونشرها إلكتروني عبر بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، بلغ 783025 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي:-

  • 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية.
  • 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)
  • 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).
  • 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.
  • 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل
  • 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.
  • 255 طالب وطالبة من المكفوفين.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اكتمال تصحيح 7 مواد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات للمواد كافة

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

كما يمكن التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول على رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من هنا.
  • ثانيا: يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعي للطالب/الطالبة.
  • ثالثا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.
  • رابعا: تسجيل البريد الإلكتروني، وإضافة رقم الهاتف ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 

المادة

مجموع النهائي

درجة النجاح

اللغة العربية

80 درجة

40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

50 درجة

25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

40 درجة 

20 درجة

التربية الدينية

25 درجة

12.5 درجة

التربية الوطنية

25 درجة

25 درجة

الاقتصاد والإحصاء

50 درجة

25 درجة

الكيمياء

60 درجة

30 درجة

الفيزياء

60 درجة

30 درجة

الأحياء

60 درجة

30 درجة

الجيولوجيا وعلوم البيئة

60 درجة

30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة

15 درجة

التفاضل والتكامل

30 درجة

15 درجة

استاتيكا

30 درجة

15 درجة

ديناميكا

30 درجة

15 درجة

التاريخ

60 درجة

30 درجة

الجغرافيا

60 درجة

30 درجة

الفلسفة والمنطق

60 درجة

30 درجة

علم النفس والاجتماع

60 درجة

30 درجة

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