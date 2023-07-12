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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أحرزت تقدمًا مهمًّا في مسار عضوية الناتو.

وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستعلن عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها تشاورت مع الحلفاء بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، خلال مؤتمر صحفي على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو بغض النظر عن موقف روسيا من هذه المسألة، وذلك وفق قناة "العربية".

وأضاف: "روسيا قبل بدء هذه الحرب قالت إنهم يعارضون بشدة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ويريدون التزامًا صارمًا بأن كييف لن تنضم إلى الناتو أبدًا، وأوضحنا أن ذلك لم يكن مطروحًا على الطاولة، وأننا حافظنا على الباب المفتوح "لحلف الناتو.. السياسة".

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ستولتنبرج: حلف الناتو سيدعم أوكرانيا مهما طال الأمر

وتابع "نكرر هذا الالتزام اليوم وأوضحنا اليوم أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي".

وتبنى حلفاء الناتو حزمة دعم من 3 أجزاء لأوكرانيا، تشمل إلغاء شرط الخضوع لخطة عمل العضوية، حسبما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج خلال قمة فيلنيوس في 11 يوليو.

وقال ستولتنبرج في المؤتمر الصحفي للقمة إن أوكرانيا ستتلقى دعوة للانضمام إلى حلف الناتو عندما "يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واختتم تصريحاته قائلاً: "هذه صفقة قوية لأوكرانيا ومسار واضح نحو عضويتها في الناتو"، مؤكدًا أن أوكرانيا "ستصبح عضوًا في الناتو".

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الهارجية الامريكية ​واشنطن​ أمريكا أوكرانيا روسيا

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