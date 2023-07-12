بمشاركة 70 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب (صور)

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 26 يوليو الجاري.

وتقام الدورة الـ18 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد عبدالله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي؛ والدكتور أحمد بهي الدين العساسي؛ رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والأستاذ سعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وتفقد “زايد” والحضور دور النشر الموجودة بالمعرض، حيث زار جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

جدير بالذكر أن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات.

كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلاميين والشعراء، وغيرهم.