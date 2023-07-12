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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" توضح إجراءات الاشتراك فى دور المسنين

المسنين
المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن دور المسنين هي مؤسسة اجتماعية مُعدّة ومجهزة لإقامة المسنين، يتوافر فيها أسلوب "الحياة الكريمة" وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.​

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجراءات الاشتراك في دور المسنين هي:

- بلوغ  سن 60 عامًا فأكثر "الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا​"، ويجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسين عامًا إذا توافرت الإمكانيات بالدار.

- الخلو من كل الأمراض المعدية.

- أن تنطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

الأمراض المعدية التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية الحياة الكريمة المسنين

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