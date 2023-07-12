"التضامن" توضح إجراءات الاشتراك فى دور المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن دور المسنين هي مؤسسة اجتماعية مُعدّة ومجهزة لإقامة المسنين، يتوافر فيها أسلوب "الحياة الكريمة" وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.​

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجراءات الاشتراك في دور المسنين هي:

- بلوغ سن 60 عامًا فأكثر "الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا​"، ويجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسين عامًا إذا توافرت الإمكانيات بالدار.

- الخلو من كل الأمراض المعدية.

- أن تنطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

- أن يتوافر لديه كفيل.

- قبول نظام العمل بالمؤسسة.