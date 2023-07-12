ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود الشامي: دعوة مصر لعقد قمة دول جوار السودان يستهدف الحفاظ على الدولة

النائب محمود الشامي
النائب محمود الشامي

قال النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، إن الدعوة لاستضافة قمة دول جوار السودان، لوضع حلول للأزمة الراهنة دليل على حيوية دور مصر وحرصها على وضع نهاية لأزمة الدولة الشقيقة.

وأضاف الشامي: “تسعى مصر من خلال هذه الدعوة لوضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة صحيحة، وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الدعوة تستهدف وقفًا فوريًا ودائمًا للاقتتال الدائر الآن، لا سيما وأن السودان يمثل الأمن القومي لمصر.

وأكد أن استقرار السوادن وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، قائلا: “لذلك يحرص الرئيس السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن الدماء الشعب، لتجنب الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومُقدراتها، من الانهيار التام والتداعيات الفادحة حال استمرت هذه الحرب”.

وقال النائب محمود الشامي: “الدعوة لقمة دول جوار السودان، تنطلق من حرص مصر على وقف الحرب والانحياز لأهلها ووحدة أراضيه”.

 

الأزمة في السودان النائب محمود الشامى قمة دول جوار السودان استقرار مصر الأمن القومي الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

سفير قطر فى لقاء مع وزير الزراعة: مصر أرض خصبة للاستثمار

ذهب لسرقة أسلاك الكهرباء فأنهت حياته صعقًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى