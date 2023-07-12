محمود الشامي: دعوة مصر لعقد قمة دول جوار السودان يستهدف الحفاظ على الدولة

قال النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، إن الدعوة لاستضافة قمة دول جوار السودان، لوضع حلول للأزمة الراهنة دليل على حيوية دور مصر وحرصها على وضع نهاية لأزمة الدولة الشقيقة.

وأضاف الشامي: “تسعى مصر من خلال هذه الدعوة لوضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة صحيحة، وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الدعوة تستهدف وقفًا فوريًا ودائمًا للاقتتال الدائر الآن، لا سيما وأن السودان يمثل الأمن القومي لمصر.

وأكد أن استقرار السوادن وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، قائلا: “لذلك يحرص الرئيس السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن الدماء الشعب، لتجنب الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومُقدراتها، من الانهيار التام والتداعيات الفادحة حال استمرت هذه الحرب”.

وقال النائب محمود الشامي: “الدعوة لقمة دول جوار السودان، تنطلق من حرص مصر على وقف الحرب والانحياز لأهلها ووحدة أراضيه”.