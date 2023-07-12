لا شبهة جنائية فى غرق شاب بترعة بأطفيح

كشفت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات مكثفة لكشف ملابسات انتشال جثة أحد الأشخاص، تعرض للغرق في ترعة صول بأطفيح، عن عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انتشال جثة شخص من ترعة صول في أطفيح، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب تم تحديد هويته.

وعقب مناظرتها تم نقلها إلى مستشفى أطفيح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان.

تم تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.