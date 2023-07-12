تشانج واى تساى: طفرة فى مشاريع التعاون الاقتصادى والتقنى بين مصر والصين

قال تشانج واي تساي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، إنه منذ تأسيس منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري، تم تنفيذ العديد من مشاريع التعاون الاقتصادي والتقني بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في تعزيز وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، خاصة في توفير فرص عمل كثيرة.

ولفت إلى حرص غرفة التجارة الصينية في مصر على متابعة ودعم تطور منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري، ويدعمها بدورها جميع الشركات التي تنتمي إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال احتفال منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بمرور 15 عامًا من التعاون الاستراتيجي في مصر وسنوات أخرى نجاح مع المنطقة الاقتصادية بالسخنة في احتفالٍ بعنوان: "النهوض والمكاسب المشتركة– تعزيز الأنشطة الاستراتيجية"؛ وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وتشانج تشويانج، الوزير المفوض التجاري الصيني ولفيف من قيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركات والبنوك العاملة في منطقة تيدا مصر.

وأشار إلى أنه منذ دخول الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) السوق المصرية عام 1983، وعلى مدى الأربعين عامًا الماضية، نجحت في إنجاز العديد من المشاريع المهمة التي تعكس الصداقة الوثيقة بين مصر والصين، وأحد أفضل الأمثلة على ذلك هو مبنى الخدمات الاستثمارية بالسويس الذي يقع بالقرب من منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري.

ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة، نجحت شركة CSCEC مصر في تحقيق التوافق والترابط المثالي بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية و"رؤية مصر 2030"، من خلال إنجاز مشاريع ضخمة مثل مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، ما ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما تمكنت الشركة من توسيع نشاطها في المنطقة من خلال أعمال التصميم والبناء والاستثمار الخاصة بها، حيث قمنا مؤخرًا بتصميم مشروع مصنع جوشي ومشروع مصنع ميديا، بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء مصنع الواجهات الخارجية ومصنع عناصر الهياكل الحديدية.