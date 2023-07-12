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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزداد حدة الإصابة بها صيفًا.. كل ما تريد معرفته عن حساسية الأنف الموسمية

حساسية الأنف
حساسية الأنف

سيلان الأنف، حكة في العينين، العطس القوي، أعراض تسببها الإصابة بحساسية الأنف، والتي تزداد سوءًا في مواسم الربيع والحرارة الشديدة خلال الصيف.

وبالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، تعرض عدد من مرضى حساسية الأنف لمضاعفات، ونقدم خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن حساسية الأنف بحسب موقع "Clevelandclinic":

أعراض حساسية الأنف:

احتقان الرأس: يتمثل في انسداد أو سيلان الأنف وآلام الجيوب الأنفية والصداع.

السعال: يتعرض بعض الأشخاص المصابين بالربو التحسسي للصفير أو ضيق في التنفس.

عيون حمراء أو حكة أو عيون منتفخة ودامعة.

الشعور بالجفاف أو حكة أو التهاب الحلق بالتنقيط الأنفي الخلفي، والشعور بالألم عند البلع.

حكة في الجلد: إذا لامست أحد مسببات الحساسية بشكل مباشر، فقد تصاب بالتهاب الجلد التماسي، والذي يمكن أن يظهر كطفح مثير للحكة أو بثور أو تورم.

الشعور بالتعب وضباب الدماغ.

 

كيفية التعامل مع حساسية الأنف:

هناك عدد من أدوية الحساسية الموسمية متوفرة بدون وصفة طبية، وتنقسم إلى ثلاث فئات: مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف ومزيلات الاحتقان.

علاجات الحساسية:

إذا لم يكن مريض حساسية الأنف يحب فكرة حقن الحساسية أو الاعتماد على أدوية الحساسية لعدة أشهر في كل مرة، فقد يتساءل البعض عن الطرق الطبيعية لمكافحة الحساسية الربيعية، وتتمثل في:

تناول الكثير من السوائل الصافية.

استنشاق البخار عدة مرات في اليوم عن طريق الجلوس في الحمام مع تشغيل الدش.

الحفاظ على ارتفاع الرأس عندما تكون مستريحًا أو نائمًا.

استخدم مرطب طبي دون روائح للأنف.

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