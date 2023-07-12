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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاء عاقل: المدن السياحية شهدت انتعاشة حقيقية خلال النصف الأول من العام الجارى

علاء عاقل
علاء عاقل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر في تحسن مستمر خاصة خلال الموسم الصيفي الحالي، وذلك نتيجة لجهود القائمين على تنشيط الحركة السياحية في عدد من الدول الأوروبية المستهدفة، والتي قامت الهيئة العامة للتنشيط السياحى والقطاع الخاص بالترويج لها بشكل مختلف، مما ساعد في تنوع بين الجنسيات المتواجدة حاليًا أهمها الإنجليز والألمان والفرنسيون والإيطاليون، بالإضافة لبعض الجنسيات الأخرى مثل كازاخستان كذلك العرب خاصة المملكة العربية السعودية.


وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انتعاش الحركة السياحية بالتزامن مع التزام الفنادق بالحد الأدنى لأسعار الغرف السياحية وزيادة الليالي السياحية حيث تجاوزت 100 دولار لكل ليلة سياحية، سيسهم في وصول الإيرادات السياحية إلى 15 مليار دولار.

وذكر أن المنتجعات السياحية في المدن السياحية شهدت انتعاشة حقيقية خلال النصف الأول من العام الجاري ابتداءً من يناير وحتى يونيو، حيث وصل أعداد السائحين الوافدين إلى 7 ملايين سائح، هذا الرقم يتم تحقيقه لأول مرة بالإضافة إلى تنوع الجنسيات واختلافها من الذين زاروا مصر وفقًا للخطة والاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنشيط الحركة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم قطاع الطيران خاصة توفير الطيران العارض ومنخفض التكاليف بالمطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي بهدف تحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر للوصول  إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام.

الاسواق السياحية قطاع الطيران المدن السياحية الدول الأوربية مطار سفنكس

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