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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات فيلم "مستر إكس" لـ أحمد فهمي بموسم عيد الأضحى

مستر إكس
مستر إكس

تذيل فيلم “مستر إكس” بطولة الفنان أحمد فهمي وعدد كبير من النجوم قائمة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بعد 3 أسابيع من العرض بداية من أول أيام العيد.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجمع فيلم مستر إكس خلال الأسبوع المنقضي إيرادات بقيمة 4,697,823 جنيها لتصل كل إيرادات الفيلم خلال فترة عرضه إلى 17,545,127 جنيها وهي إيرادات جيدة حتى الآن.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

وتستقبل دور العرض السينمائي بدولتي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الفيلم السينمائي المصري “مستر إكس” والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الفترة الماضية الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي" بصوت أحمد سعد، وحققت نجاحا كبيرا.

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