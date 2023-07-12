عمرو الفقى: "المتحدة" تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها طيلة الفترة الماضية؛ لأنه يخص البلد كلها وليس الشركة فقط.

وأضاف "الفقي"، في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "نريد تنظيم مهرجان يليق باسم هذه المدينة".

وكان عمرو الفقي، قال خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين، أمس، إن المهرجان يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة اهتمت بالترويج لمهرجان العلمين الجديدة، حرصا منها على دعم الاقتصاد الوطني.