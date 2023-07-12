ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" والمتحدة" تطلقان اختبارات موسم كابيتانو مصر الثاني من سوهاج

المواهب الكروية بمشروع
المواهب الكروية بمشروع كابيتانو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق اختبارات انتقاء واكتشاف المواهب الكروية بمشروع كابيتانو مصر، تحت إشراف اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن سطوحي، ويتواجد في اختبارات محافظة سوهاج كابتن منتخب مصر سمير كمونة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين.

ووصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بالمحافظات إلى أكثر من ٤٠ ألف مسجلين على بوابة مصر للشباب والرياضة، وتنفذ اختبارات محافظة سوهاج بمركز شباب مدينة سوهاج تنسيقيًا مع مديرية الشباب والرياضية بسوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد، ومديرية الأمن والصحة والسكان.

وخلال الأسابيع الماضية، تم الإعلان عند موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لمواليد ٢٠٠٩ 
-اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩:-

١- سوهاج (١٢ و١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان (١٥ و١٦ / ٧ / ٢٠٢٣) ملاعب جامعة أسوان

٣- المنيا (١٩ و٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة

٤- بورسعيد (٢٤ و٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣) المدينة الرياضية ببورسعيد

٥- البحيرة (٣٠ و٣١ / ٧ / ٢٠٢٣) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور

٦- المنوفية (٥ و٦ / ٨ / ٢٠٢٣) نادي الجمهورية بشبين الكوم

٧- الغربية (٩ و١٠ / ٨ / ٢٠٢٣) نادي بلدية المحلة

٨ - القاهرة الكبرى (١٣ و١٤ / ٨ / ٢٠٢٣) مركز شباب الجزيرة

-اشتراطات إجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

١- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

٢-  أن لا يكون مسجل باى نادى أو هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني 
https://www.emys.app/sport/capitano2/
٥- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة
-يمكن التسجيل عن طريق الباركود

البحيرة سوهاج كابيتانو المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الكروية بمشروع

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

الأم وزوجة الخال حاولتا إنقاذ ابنهما فغرقوا جميعًا فى كفرالشيخ

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

ورقة مفاهيم مادة الأحياء 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى