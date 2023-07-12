"الرياضة" والمتحدة" تطلقان اختبارات موسم كابيتانو مصر الثاني من سوهاج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق اختبارات انتقاء واكتشاف المواهب الكروية بمشروع كابيتانو مصر، تحت إشراف اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن سطوحي، ويتواجد في اختبارات محافظة سوهاج كابتن منتخب مصر سمير كمونة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين.

ووصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بالمحافظات إلى أكثر من ٤٠ ألف مسجلين على بوابة مصر للشباب والرياضة، وتنفذ اختبارات محافظة سوهاج بمركز شباب مدينة سوهاج تنسيقيًا مع مديرية الشباب والرياضية بسوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد، ومديرية الأمن والصحة والسكان.

وخلال الأسابيع الماضية، تم الإعلان عند موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لمواليد ٢٠٠٩

-اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩:-

١- سوهاج (١٢ و١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان (١٥ و١٦ / ٧ / ٢٠٢٣) ملاعب جامعة أسوان

٣- المنيا (١٩ و٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة

٤- بورسعيد (٢٤ و٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣) المدينة الرياضية ببورسعيد

٥- البحيرة (٣٠ و٣١ / ٧ / ٢٠٢٣) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور

٦- المنوفية (٥ و٦ / ٨ / ٢٠٢٣) نادي الجمهورية بشبين الكوم

٧- الغربية (٩ و١٠ / ٨ / ٢٠٢٣) نادي بلدية المحلة

٨ - القاهرة الكبرى (١٣ و١٤ / ٨ / ٢٠٢٣) مركز شباب الجزيرة

-اشتراطات إجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

١- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

٢- أن لا يكون مسجل باى نادى أو هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني

https://www.emys.app/sport/capitano2/

٥- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة

-يمكن التسجيل عن طريق الباركود