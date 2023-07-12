ماذا ستطلب الجاليات من الدولة خلال مؤتمر المصريين بالخارج؟

ينتظر المصريون بالخارج بفارغ الصبر مؤتمر المصريين بالخارج، والذي أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج انعقاده في 31 يوليو الجاري، واستعرضت أبرز محاوره أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس.

وأشاد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الاستمرار في إقامة مؤتمر الكيانات المصرية ورموز العمل المصري العام في الخارج.

وأكد العبيدي في تصريحات لـ"الدستور"، أن المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج يعكس ثبات السياسة التي ترسيها الدولة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التواصل مرة مع المصريين بالخارج وأخرى بأهمية الاستماع إليهم وثالثة بإمكانية الاستفادة برؤى المنشغلين بالعمل المصري العام في الخارج.

وقال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك العديد من المطالب يسعى المجتمعون في هذا المؤتمر لإيصالها لمؤسسات الدولة المعنية، منها ما هو خاص بالمهاجرين المصريين في الغرب، ومنها ما هو خاص بالمغتربين المصريين بدول الخليج العربي.

وذكر العبيدي أن ملف الأجيال المصرية الجديدة في الغرب سيكون حاضرا بقوة في هذا المؤتمر خاصة وأن هذه الأجيال تعد ثروة ذهبية للدولة المصرية، وكذلك مطلب إقامة شركة مساهمة مصرية المصريين بالخارج مؤكدا أن في ذلك فوائد متبادلة فهي ستصب في صالح الاقتصاد المصري بضخ عملة أجنبية تتخطى مئات الملايين من الدولارات واليوروات على ما نحسب، وهي كذلك في صالح للمصريين في الخارج خاصة هؤلاء الذين ليست لديهم الخبرة المناسبة في الاستثمار، ويثقون في قدرة مثل تلك الشركة التي تديرها أو على الأقل تضمنها مؤسسات الدولة المصرية.

علاء ثابت: سعر تذاكر الطيران سيكون أحد مطالبنا في المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن عددا كبيرا من المنشغلين بالعمل المصري العام في الخارج حريص على المشاركة في المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج الذي دعت له السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد ثابت أن بيت العائلة المصرية بألمانيا سوف يشارك في هذا المؤتمر الهام، مضيفا أن هناك العديد من المطالب سوف يطالب بها أبناء مصر المشاركون في هذا المؤتمر يأتي في مقدمتها إمكانية استصدار الوثائق الرسمية من قنصلياتنا في الخارج أسوة بدول العالم المتقدم حيث لا تقل مصر عن هذه الدول، بالإضافة إلى ضرورة تقديم أسعار مناسبة للطيران خاصة في العطلات الصيفية التي تغالي فيها شركات الطيران بشكل مبالغ فيه ما يجعلنا نتوجه للدولة لإصدار أوامرها للشركة الوطنية مصر للطيران بعرض تذاكر بأسعار مناسبة

وتابع أن عددا كبيرا من المنشغلين بالعمل المصري العام في الخارج يحرصون على المشاركة في المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج الذي دعت له السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن بيت العائلة المصرية بألمانيا سوف يشارك في هذا المؤتمر الهام.



وأضاف ثابت في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك العديد من المطالب سوف يطالب بها أبناء مصر المشاركون في هذا المؤتمر يأتي في مقدمتها إمكانية استصدار الوثائق الرسمية من قنصلياتنا في الخارج أسوة بدول العالم المتقدم حيث لا تقل مصر عن هذه الدول.



وأكد ضرورة تقديم أسعار مناسبة للطيران خاصة في العطلات الصيفية التي تغالي فيها شركات الطيران بشكل مبالغ فيه ما يجعلنا نتوجه للدولة لإصدار أوامرها للشركة الوطنية مصر للطيران بعرض تذاكر بأسعار مناسبة.

وفي السياق، أشاد نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بإقامة إقامة مؤتمر الكيانات المصرية التي دعت له السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



وأكد مطر في تصريحات لـ"الدستور" حرص الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بأفرعه في دول العالم المختلفة على المشاركة في هذا المؤتمر.



وأضاف مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن المؤتمر يعد فرصة لاجتماع الزملاء المنشغلين بالعمل المصري العام في الخارج مع بعضهم البعض من ناحية ومع المسؤولين المعنيين بأمر المصريين بالخارج من ناحية أخرى، وعرض القضايا التي تشغل أبناء مصر في الخارج على المسؤولين من ناحية ثالثة.



وأكد مطر أن مطلب زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء مصر في بالجامعات المصرية سيتم طرحه في هذا المؤتمر من قبل وفد الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، خاصة وأن عدد الأماكن في الجامعات المصرية لا يتناسب بحال مع نسبة فئة المصريين بالخارج من الشعب المصري، وهذا ما يمثل ظلما كبيرا يقع على هذه الفئة التي تساهم بشكل فعال في نهضة مصر.

