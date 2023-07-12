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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مش مالى عينها وخانتنى مرتين".. تفاصيل دعوى زنا من عامل ضد زوجته

حبس
حبس

حياة بائسة مليئة بالشك والصراعات بدأت منذ 5 سنوات عندما قرر شاب فى بداية حياته التخلي عن حياة العزوبية والزواج مثل باقي أقرانه، ولأنه من أسرة ريفية على الفور فكر فى الزواج من نجله عمه، والذى خاب ظنه فيها وفى تربيتها وأخلاقها بعد زواجهما مباشرة.


تفاصيل الواقعة 
بعد إتمام  زواجهما مباشرة أصيب الزوج العشرينى فى حادث سير تسبب له فى حالة من العجز أثناء الحركة، وكان هذا السبب وراء انقلاب حياتهما ورغبة زوجته المتكررة فى خيانته، قائلًا: "أنا مش مالي عينها"، أضاف الزوج أمام جهات التحقيق: "اكتشفت أنها على علاقة بسائق من المنطقة، وبينهما محادثات مليئة بالحب والغرام، توسلت لي لمسامحتها من أجل طفلتنا وعدم فضح أمرها، وبالفعل تسترت على فعلتها وسامحتها ووعدتني بأنها لن تفعل مثل هذا الفعل مرة أخرى، وبعد خمس سنوات من زواجنا، وجدتها مع رجل آخر بغرفة نومي، وبالنهاية تلومني بأنني لست الشخص الذى حلمت بالزواج منه".

تفاصيل البلاغ 
تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من عامل يتهم فيه زوجته بالزنا ومعاشرتها أحد الأشخاص داخل شقته محل الواقعة مع وجود شهود على ارتكابها تلك الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على المتهم وإحالتها للمحاكمة.

أقوال المتهمة 
أنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق ارتكابها جريمة الزنا واصطحابها أحد الأشخاص داخل شقتها، برغم تأكيد التحريات وشهود العيان ارتكابها الجريمة.

 

أقوال المتهم التحريات التحفظ على المتهم التحفظ الزنا العزوبية

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