خبير سياحى: مرسى علم استقبلت 24 رحلة طيران أوروبية فى يوم واحد

قال الخبير السياحي، محمد فاروق، إن مدينة مرسى علم تستقبل نحو 100 رحلة أسبوعيا كما استقبلت 24 رحلة طيران أوروبية في يوم واحد فقط، لافتًا إلى أن الفترة الحالية ومنذ موسم الشتاء الماضي حتى موسم الصيف الحالي تشهد المدينة إقبالًا سياحيًا كبيرًا.

وأضاف محمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن موسم الصيف يبدأ منذ شهر يوليو ويمتد إلى شهر أغسطس، والأرقام من السياحة الوافدة في تصاعد مستمر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد رحلات الطيران القادمة من أوروبا وجميع دول العالم لأكثر من 150 رحلة أسبوعيًا بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأشار الخبير السياحى، إلى أننا نشهد حاليًا تواجد أسواق سياحية جديدة في مصر، منها السوق العربية، وهو ما يعطي زخمًا كبيرًا لحركة السياحة في مصر، خاصة أنها فترة إجازات للسياح العرب.

وتابع فاروق، أنه يوجد تفاعل دوري مستمر مع الأسواق الرئيسية من ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وإيطاليا، المصدرة لسياحة البحر الأحمر بصفة عامة وبالأخص الغردقة وشرم الشيخ، ومرسى علم.