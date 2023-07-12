الشرقاوي: اتفاقية تعاون بين مجمع الأعمال المصري والأردني لجذب الاستثمارات

أجرت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، زيارة سريعة مكثفة لمجتمع المال والأعمال بالأردن، اجتمع خلالها برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس وأعضاء ومجلس إدارة غرفة تجارة عمان والأردن وأيضا رئيس وأعضاء غرفة الصناعة الأردن وعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين.

تناقش رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين والمستثمرين في أفريقيا وكذا العراقيين، وذلك بهدف واضح مبني على جذب استثمارات وتبادل تجاري بين مصر والأردن ولبنان والعراق.

وبحسب بيان للجمعية صادر اليوم، أكد الشرقاوي، تضافر الجهود بين مجتمع المال العربي والأفريقي وأحداث الربط وبناء الجسور وفتح الأفاق لزيادة التبادل التجاري العربي – عربي والعربي - أفريقي وكيف يمكن أن يلعب القطاع الخاص المصري ومنظمات الأعمال المصرية دوراً فاعلاً في هذا الشأن وهذا التوجه الهام للاستفادة من ثروات القارة سواء في ما تحتاجه من سلع أولية وخامات أو منتجات زراعية غير متوفرة بأسواقنا مثل الشاي والقهوة كذلك كيف يمكن تعزيز الجهود في قطاعات السياحة الصحية ونظم المعلومات والطاقة وهذا سوف يحقق فرص هائلة أمام القطاع الخاص المصري والأردني في المدي القصير والمتوسط والطويل

وأضاف الشرقاوي، أن لقاءه حمدي الطباع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنية كان مثمرا جدا وخرج بنتائج تم الاتفاق فيها على تشكيل فريق think tank مصري أردني من خلال بروتوكول تعاون يشمل العديد من نقاط التعاون الذي ينعكس على تضافر الجهد نحو دخول القطاع الخاص العربي للقارة كما أن الترحيب كان شديد بالتعاون من خليل الحاج رئيس غرفة التجارة بالأردن وأنه جاهز لمديد العون والمشاركة مع كافة الفاعليات المتوجه للقارة الأفريقية من خلال الجمعية.

كما أثنى فتحي الجغبير، على جهود الجمعية في الملف الأفريقي وأنه وأعضاء غرفة الصناعة بالأردن جاهزون ومتطلعون للدخول للعمق الأفريقي، لكن علينا البحث سويا في كيفية إذابة المشكلات والوصول لحلول ناجزة في المشكلات والتحديات التي تواجه التجارة بين مصر والأردن حتى نستطيع التحرك معاً للعمق الأفريقي، داعيا إلى ضرورة التعاون في عقد لقاء موسع بين كافة أطياف ومنظمات الأعمال في البلدين حتى نصنع حلول فاعلة لمشكلاتنا ونقدمها في هيئة مقترحات قوية لحكومات البلدين

كما ناقش الدكتور يسري الشرقاوي، ريم المحيسن رئيس منظمة رسالة السلام للتنمية المجتمعية والتي تعمل كمنظمة رائدة في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الجمعية والمنظمة يستهدف ربط لجان الجمعية ومنها لجنة المرأة الأفريقية، ولجنة ريادة الأعمال ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجانب الأسيوي على مستوي قارة أسيا وسوف تشهد القاهرة قريباً توقيع هذا البروتوكول والإعلان عن التفاصيل.