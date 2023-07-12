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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مأذون وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين بأسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لفظ مأذون مصرعه بينما أصيب 3 آخرون إثر وقوع تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال أسوان، صباح اليوم الأربعاء، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند حدود مركز إدفو شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع مأذون وإصابة 3 آخرين، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها. 

إدفو مصرع مأذون إصابة 3 أشخاص حادث تصادم حادث أسوان إسعاف

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