زيادة معدلات التحويلات النقدية.. أبرز محاور مؤتمر المصريين بالخارج

بمشاركة 66 جالية

يستهدف مؤتمر المصريين بالخارج والمقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري ربط الجاليات المصرية بالخارج، حيث تأمل وزارة الهجرة أن تحقق هذه النسخة من المؤتمر نجاحًا باهرًا.

وكانت أعلنت وزارة الهجرة أنه يشارك في النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج 1000 شخص من مواطنينا بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم، والذين سجلوا لحضور المؤتمر، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج.

وقامت وزارة الهجرة بمناقشة أبرز المطالب التي يسعى المصريين بالخارج إلى مناقشتها وذلك خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية "الزووم"، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع الجاليات المصرية بالخارج، حيث تواصلت مع أكثر من ٤٧ دولة.

ومن المقرر أن تضم النسخة الرابعة من المؤتمر نحو ١٢ جلسة في المحاور التالية: محور كشف حساب، المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور التعليمي، المحور الاجتماعي، والمحور الخدمي.

وتناقش جلسة "كشف حساب"، وهي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية عمل وزارة الهجرة وما تحقق من إنجازات على مدار العام المُمتد من الدورة الثالثة وحتى الرابعة التي سوف تُعقد في ٣١ يوليو، فضلًا عن استعراض ما صدر من توصيات في الدورة الثالثة وما تحقق تنفيذًا لكل منها.

أما فيما يخص المحور الاقتصادي، فسيشمل استعراض المستجدات في موقف الاقتصاد المصري بهدف إحياء الأمل في قوة الاقتصاد ومستقبله، السياسة النقدية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، الاستثمار والمحفزات وأبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر

وأخيرًا استعراض تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابةً لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

وبالنسبة للمحور السياسي، سيتضمن جلستين؛ تتناول الأولى منهما استعراض سياسة الدولة المصرية وقوتها في محيطها، والرد على الشائعات، أما الجلسة الثانية فستدور حول الحوار الوطني ودور المصريين في الخارج وما تحقق لهم من إنجازات.

وعلى صعيد المحور التعليمي، سوف تستعرض الوزارة خلاله آخر تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الهجرة والتربية والتعليم بشأن مدارس المسار المصري والجهود التي تبذلها إدارة أبناؤنا في الخارج لتلبية احتياجات الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج

بالاضافة إلى استعراض جهود وزارة التعليم العالي في دمج الطلاب الدارسين في الخارج في الجامعات المصرية بمن في ذلك الطلبة العائدون من مناطق النزاع، وأخيرًا استعراض جهود اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج بشأن الإجراءات التيسيريّة والاستثنائية التي تم التوصل إليها لتسهيل إجراءات نقل الطلاب المصريين.

أما المحور الاجتماعي، فسوف يناقش المؤتمر من خلاله، بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج والأوعية التي توفرها الهيئة القومية للتأمين، فضلًا عن استعراض جهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم في إطار بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق تطبيق "المصريين بالخارج" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالقطاع القنصلي.

أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السزيفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.