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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: إزالة 68 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 68 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.

وكشف محافظ سوهاج، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 2016 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 129 فدان و5 قراريط.

وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

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