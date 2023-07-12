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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

حثت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل على حماية حق التظاهر السلمي، على خلفية توقيف 42 شخصا، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الشلل الوطني" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع "أكسيوس" إن السلطات الأمريكية "تحث إسرائيل على حماية واحترام حق التجمع السلمي".

وأضاف: "من الواضح أن هناك نقاشا كبيرا في إسرائيل حول التعديلات القضائية المقترحة، وهذه النقاشات جزء هام من الديمقراطية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 42 شخصا، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الشلل الوطني" التي تندد بخطة التعديلات القضائية، وانطلقت بعد ساعات من مصادقة الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من سلطة القضاء.

وقالت في بيان: "أثناء الانتهاكات تم اعتقال 42 مشتبهاً"، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

وكان الكنيست صادق فجر الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوض قدرة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمراجعة قرارات الحكومة.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.

وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة الدفع بمشاريع قوانين تقول إنها لتحقيق إصلاح قضائي فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل لديكتاتورية. 

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