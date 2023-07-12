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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ذهب ليأكل الكشرى ولم ويعد.. مأساة أسرة فهد ابن بلبيس وجد متفحما بعد ٩٦ ساعة بحث

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه

٩٦ ساعة كاملة من البحث جاب خلالها أهالي مدينة بلبيس بالشرقية الشوارع والميادين بحثا عن "فهد" الذي خرج من منزله منذ صباح يوم الجمعة ولم يعد إليه بعدما طلب من والدته المال لشراء الطعام قائلا: عايز أكل كشري. 

 

عملية البحث التي سيطر عليها صراخ الام وحزن الأب انتهت باتصال هاتفي من قوات الشرطة بمركز شرطة بلبيس للتوجه اليهم " لقينا جثة بنفس مواصفات ابنكم الغايب تعالوا عشان تتعرفوا عليها"، كانت رغبة الأب والأم في العثور على ابنهما قوية حتى أخمدها ذلك الاتصال فهما يرغبان في العثور عليه حيا وليس جثة.. "يارب ما يطلع هو". 

 

أمام باب مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وقف الأب بعدما منع زوجته من خوض التجربة المؤلمة منتظرا حضور ضابط الشرطة لعرض الجثة عليه وفور حضوره دخل الأب وسحب عامل المشرحة درج ثلاجة الموتى كاشفا عن وجه جثة لطفل ضئيل الجسد لتتزامن مع تلك اللحظة دوي صرخات الاب باسم ابنه "فهد" علم حينها الضابط ان الجثة المعثور عليها في قطعة أرض زراعية لم تعد مجهولة بعد تعرف الأب عليها رغم حالة الجثة التي بدأت في التحلل وإصابتها بحروق لدرجة التفحم حيث عرفه من ملابسه المميزة. 

الطفل المجني عليه

القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية شكلت فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الجريمة خاصة بعدما تبين أن الأسرة فقيرة يعمل الأب سائق توك توك والأم بائعة ذرة مشوي لا توجد لهما خلافات ترقى لقتل الطفل ما ادى لاتساع دائرة البحث. 

 

 أسرة الطفل فهد قالوا إن الطفل تغيب عن منزل الأسرة منذ يوم الجمعة الماضية، ومنذ ذاك الحين وبعدما حرروا بلاغًا باختفائه وتغيبه وهم يبحثون عنه في نطاق مركز ومدينة بلبيس حتى علموا أن الأهالي عثروا عليه ملقى بجوار شجرة بالقرب من أرض زراعية في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، فيما كانت الجثة متفحمة وفي حالة تحلل.

 

عمة الطفل عائشة حسين قالت إن الطفل كان قد تحصل على نقود من والدته وذهب لشراء علبة كشري من أحد المحال التجارية في نطاق بندر بلبيس يوم الجمعة الماضية، وبعدها غاب ولم يعد إلى المنزل، لتحرر الأسرة بلاغًا باختفائه حتى تم العثور على جثته متفحمة وفي حالة تحلل أمس الاثنين.

 

عمة الطفل أكدت أن الأسرة بسيطة وفي حالها حيث تعمل والدته بائعة ذرة مشوي في الطرقات ويعمل والده سائق توك توك ولا توجد خلافات أو عداوة لهم مع غيرهم.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل فهد. أ. ح، متفحمًا وفي حالة تحلل ووجود شبهة جنائية.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. 

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