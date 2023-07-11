"مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال".. ندوة في الأسبوع الثقافي بأوقاف مطروح

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد التنعيم تحت عنوان “ مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال ”.



وأوضح الشيخ حسن عبد البصير عرفة مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال، مشيرًا إلى اهتمام الدعاة بتنشئة وتربية الأطفال مشيدا بالبرنامج الصيفي للطفل الذي يعين الأسرة على تربية أبنائها وتزكيتهم ويعمق الهوية والانتماء لديهم ويدفعهم إلى الإبداع العلمي والثقافي ولا يهمل الجانب الترفيهي لتتكامل الشخصية لدى الطفل.



وأشار إلى مخاطر الإدمان الالكتروني على الأطفال حيث إنها تشجع على العنف وتوطيد مفاهيم منحرفة دينيا واجتماعيا وتؤثر على صحة الإنسان عصبيا وبصريا وزيادة الضغط وضربات القلب وتزيد من معدلات البدانة والسمنة مما يمثل خطورة صحية على الأطفال وتجعل الطفل يعيش في عالم افتراضي بعيد عن التشابك المجتمعي مما يؤدي إلى انعزاله وتفكك الحالة الأسرية مع تضييع الوقت والعمر .



وأضاف ان نحن في أجواء الهجرة المباركة التي تدعونا إلى التخطيط السليم والأخذ بالأسباب واستغلال الطاقات الكامنة وحسن التوكل على الله مع إرادة وعزيمة صلبة لا تلين وبهذا يتحقق النجاح للفرد والأمة وعلينا أن نهجر السلبيات التي تؤثر على أطفالنا وهم ثروة العمر وذخيرة الوطن.

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